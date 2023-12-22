Шойгу проинспектировал производство зенитных ракет на заводе "Авангард"

Отмечается, что после завершения модернизации мощностей и ввода в эксплуатацию новых объектов возможности завода возрастут вдвое.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал производство зенитных ракет на Московском машиностроительном заводе "Авангард". Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Главе Минобороны доложили о расширении производственных мощностей предприятия, в рамках которых в 2023 году в Подмосковье был открыт филиал завода. Гендиректор завода Денис Попков также напомнил о строительстве четырех новых цехов. Он подчеркнул, что принятые меры уже позволили в два раза увеличить объемы выпускаемой продукции. Кроме того, после завершения модернизации мощностей и ввода в эксплуатацию новых объектов возможности завода возрастут еще вдвое.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчета САУ "Акация".

Видео: Минобороны России