Шойгу поручил продолжить внедрять ИИ в войска

Министр отметил важность продолжения оснащений ВС России новейшими системами разведки и навигации.

Россия в текущем году продолжит оснащать военнослужащих страны высокоточными образцами вооружения, а также внедрять в войска технологии искусственного интеллекта. Об этом в ходе селекторного совещания в министерстве обороны РФ заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

Министр отметил важность продолжения оснащений ВС России новейшими системами разведки, навигации, связи и управления. Кроме того, армии необходимы командиры с нестандартным мышлением, которые способны принимать эффективные решения, подчеркнул Шойгу.

Необходимо активно осваивать современное оружие, новые формы и способы действия войск, внедрять технологии искусственного интеллекта. Сергей Шойгу, глава МО РФ

Кроме того, в новом году Минобороны планирует модернизировать систему социальной защищенности военных. По словам Шойгу, от всех этих факторов зависит дальнейшее укрепление ВС страны.

Ранее Шойгу заявил о временном сокращении заграничных командировок военных из-за штамма "омикрон".

Видео: Минобороны РФ