Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости России
Шойгу намерен посетить военные заведения Петербурга
Сегодня, 10:47
0
Shdaria
205

Шойгу намерен посетить военные заведения Петербурга

0
 
 

Сергей Шойгу проверит военные заведения в Санкт-Петербурге.

Сегодня, 16 января министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проверит деятельность военных учебных заведений в Санкт-Петербурге и Центральной военно-морской библиотеки. 
 
В пресс-службе минобороны сообщается, что Шойгу будет работать в Военном институте физической культуры, Нахимовском военно-морском училище, где в настоящее время ведется строительство нового многофункционального административного корпуса.
 
Кроме того, министр обороны проверит учебный процесс в петербургском суворовском училище и готовность строящегося здания Центральной военно-морской библиотеки на Васильевском острове к приему книжных фондов. 
 
Отметим, что что Министерство обороны РФ каждый год открывает по два кадетских корпуса, нахимовских или суворовских училища. Как заявил министр, в этом деле нужно наверстывать ранее упущенное время.
 
Теги: министерство обороны , минобороны , новости россии , шойгу
Категории: Происшествия Лента новостей Новости России

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5