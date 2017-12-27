Шойгу намерен посетить военные заведения Петербурга

Сергей Шойгу проверит военные заведения в Санкт-Петербурге.

Сегодня, 16 января министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проверит деятельность военных учебных заведений в Санкт-Петербурге и Центральной военно-морской библиотеки.

В пресс-службе минобороны сообщается, что Шойгу будет работать в Военном институте физической культуры, Нахимовском военно-морском училище, где в настоящее время ведется строительство нового многофункционального административного корпуса.

Кроме того, министр обороны проверит учебный процесс в петербургском суворовском училище и готовность строящегося здания Центральной военно-морской библиотеки на Васильевском острове к приему книжных фондов.

Отметим, что что Министерство обороны РФ каждый год открывает по два кадетских корпуса, нахимовских или суворовских училища. Как заявил министр, в этом деле нужно наверстывать ранее упущенное время.