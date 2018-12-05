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Сергей Шойгу: у армии и флота появится новое оружие на лазерной энергии и гиперзвуке
Сегодня, 15:31
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lesjasap

Сергей Шойгу: у армии и флота появится новое оружие на лазерной энергии и гиперзвуке

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Глава ведомства анонсировал новую боевую технику, которую получит армия и флот.

Сергей Шойгу рассказал о новом вооружении, которое в ближайшем будущем появится у российской армии. Согласно речи руководителя Министерства обороны страны, они будут основаны на технологиях лазерной энергии и гиперзвуке. Об этом сообщает ФБА "Экономика Сегодня".

Спикер отметил, что обновление затронет также и флот. Сергей Шойгу добавил, что новые виды вооружения на данный момент не имеют аналогов в мире. Он отметил, что первые образцы уже направлены на опытно-боевое дежурство.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге задержали активиста "Весны" за баннер о Путине.

Фото: Piter.tv

Теги: гиперзвук, лазерная энергия, министерство обороны, новое оружие, сергей шойгу
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости России,

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