Сергей Шойгу: у армии и флота появится новое оружие на лазерной энергии и гиперзвуке

Глава ведомства анонсировал новую боевую технику, которую получит армия и флот.

Сергей Шойгу рассказал о новом вооружении, которое в ближайшем будущем появится у российской армии. Согласно речи руководителя Министерства обороны страны, они будут основаны на технологиях лазерной энергии и гиперзвуке. Об этом сообщает ФБА "Экономика Сегодня".

Спикер отметил, что обновление затронет также и флот. Сергей Шойгу добавил, что новые виды вооружения на данный момент не имеют аналогов в мире. Он отметил, что первые образцы уже направлены на опытно-боевое дежурство.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге задержали активиста "Весны" за баннер о Путине.

Фото: Piter.tv