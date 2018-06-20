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Шнуров и продюсер "Ласкового мая" довели конфликт до прокуратуры

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Андрей Разин призвал коренных москвичей "набить рожу" Шнуру за оскорбление столицы.

Шнуров пожаловался в СК и прокуратуру на продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина.  Адвокат лидера группы "Ленинград" Константин Добрынин  подал заявление в органы за призыв к расправе и насилию.

Разина задели высказывания Шнура о Москве в ненормативной лексике на канале YouTube-канале  "Z+" петербургского футбольного клуба "Зенит". В студия Шнуров и дизайнер Артемий Лебедев устроили дебаты о том, какой город хуже – Петербург или Москва. Лидер группы "Ленинград" предпочел аргументировать свою позицию нецензурной бранью и сравнил города федерального значения с половыми органами. петербург в его педставлении похож на мужской, а москва на женский.

В своем instagram продюсер  заявил, что "каждый коренной москвич при встрече набил бы ему рожу". В первом варианте Разин даже предлагал за физическую расправу 5 млн рублей. Также он обратился к меру Москвы, к Путину и в прокуратуру.

Теперь правоохранительные органы будут устанавливать признаки преступления по ч.3 ст. 212 УК

Видео: Piter.tv ; "Z+"

Теги: андрей разин, ласковый май, прокуратура, щнур
Категории: Тема дня, Картина дня,

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