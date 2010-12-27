Шнуров и Гребенщиков записали совместный трек для сериала "Гоголь"

Песня называется " Гоголь: Страшная Месть"

Шнуров и Гребенщиков выпустили совместный трек для сериала "Гоголь". Группировка Ленинград опубликовала новику у себя на официальной странице в сети "Вконтакте".

Так выпейте и вам станет легче. Стакан вина и всё впереди. Но не дай вам бог, не дай вам бог когда-нибудь встать у нас на пути поется в песне

Напомним, что 30 августа вышел последний эпизод трилогии по мотивам произведений Гоголя.

Ранее мы сообщали о том, что всадник из фильма "Гоголь. Страшная месть" проехался по центру Петербурга.

Фото: группировка Ленинград/вк