Всадник из фильма "Гоголь. Страшная месть" проехался по центру Петербурга

Премьера фильма, снятого по мотивам повести Николая Гоголя, состоится 30 августа.

Днем, 27 августа, жители Петербурга могли наблюдать в центре города Всадника на трайке. Этот персонаж приехал в Северную столицу, чтобы напомнить всем о приближающейся премьере фильма "Гоголь. Страшная месть". Piter.TV удалось снять самого загадочного героя киноленты на видео.

Всадник известен поклонникам трилогии, как чудовище, убившее более десятка молодых девушек в окрестностях Диканьки. Не смотря на это, десятки петербурженок не побоялись подойти к нему, взять автограф и сфотографироваться.

Напомним, премьера мистического фильма "Гоголь. Страшная месть", снятого по мотивам одноименной повести Николая Васильевича, состоится в Петербурге 30 августа. Затем киноленту покажут на телеканале ТВ-3.

Видео: Piter.TV