Группа "Ленинград" сняла мини-фильм под названием "Гоголь. Страшная месть"

Главную роль в постановке исполнил Сергей Бурунов.

В четверг, 30 августа, в российский прокат вышел фильм Егора Баранова "Гоголь. Страшная месть". В честь этого события группа "Ленинград" во главе с Сергеем Шнуровым сняла одноименный мини-фильм с Сергеем Буруновым в главной роли. Ролик появился на YouTube.

По сюжету в театре ставится современная интерпретация произведений Николая Васильевича Гоголя. Однако уже на стадии выбора актеров идет что-то не так. Одному из ведущих артистов театра достается роль дерева. Он пытается всячески отомстить новому режиссеру, подкладывая Гоголю красный перец в пудру и стекло в сапоги. Все это превращает постановку в конфузное представление.

В мини-фильме Сергея Шнурова снялись Сергей Бурунов, Катерина Шпица, Артем Сучков и другие.

Ранее режиссер и актеры рассказали о своих персонажах в фильме "Гоголь. Страшная месть".

Фото: Скриншот YouTube / Гоголь. Страшная месть