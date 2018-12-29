На ТВ-3 начинается показ сериала "Гоголь" с Александром Петровым

По сравнению с кинотрилогией, в него вошли новые сцены и два эпизода. Актер появится в откровенных кадрах в серии "Мёртвые души".

В феврале на канале ТВ-3 начнется сериал "Гоголь". По сравнению с кинотрилогией, в него вошли новые сцены и два эпизода. Исполнитель главной роли, Александр Петров, появится в откровенных кадрах серии "Мёртвые души".

Фантазия сценаристов Алексея Чупова и Наташи Меркуловой познакомит классика русской литературы с тайным и чувственным обществом аристократов и помещиков. В новых сериях зритель узнает историю героя Евгения Стычкина - полицейского Бинха. А "Колодец крови" поможет заглянуть в прошлое Диканьки, омрачённое визитами Тёмного Всадника.

Все сериал включает в себя 8 серий.

В этой серии угадываются стилистические отсылки к фильму Стэнли Кубрика "С широко закрытыми глазами", а один из элементов явно указывает на творчество Эдгара По - не буду говорить, какой именно, пусть зрители догадаются сами. И нам очень нравится, что словосочетание "мёртвые души" получило в сценарии новое значение. Уверен, что всем, кто ещё не читал эту поэму Гоголя, после просмотра непременно захочется узнать, кто же такие "мёртвые души" на самом деле. Алексей Чупов, сценарист.

Трилогия "Гоголь" канала ТВ-3 и компании "Среда" заработала в прокате около 1,3 миллиарда рублей. Фильмы увидели более 5 миллионов россиян. Осенью прошлого года "Гоголь" получил "ТЭФИ" в номинации "Событие года".

Фото: пресс-служба канала ТВ-3.