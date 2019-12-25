Гребенщиков назвал страх причиной участия артистов РФ в патриотических концертах

Музыкант призвал любить людей, а не судить их.

Российский музыкант Борис Гребенщиков назвал страх причиной участия отечественных артистов в патриотических концертах на Украине в поддержку проведения специальной военной операции РФ. По мнению лидера рок-группы "Аквариум", подобное желание у его коллег по цеху возникает из-за страха за жизнь и профессиональную карьеру. Подобное предположение музыкант высказал в эфире YouTube-проекта "А поговорить?" журналистке Ирине Шихман.

Я думаю, что они просто боятся. Страх за свою жизнь, страх за жизнь своих близких, страх потерять деньги, страх потерять карьеру. Борис Гребенщиков, музыкант

Ведущая спросила у гостя программы о том, можно ли простить людям этот страх. По мнению Бориса Гребенщикова, людей можно любить и судить, но лично он предпочитает "делать первое". Артист посоветовал обратиться к словам Иисуса Христа, который говорил своим сторонникам о любви к ближним.

Гребенщиков высказался о готовности дать концерт в Крыму и на Донбассе.

Фото и видео: YouTube / "А поговорить?"