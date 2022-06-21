Музыкант назвал единственное условие для проведения в этих регионах своих концертов.

Российский музыкант Борис Гребенщиков высказался о готовности дать концерт в Крыму и на Донбассе, но только при одном условии. Соответствующее заявление лидер группы "Аквариум" сделал в эфире YouTube-проекта "А поговорить?", отвечая на вопрос журналистки Ирине Шихман. Также артист заметил, что был счастлив, когда ему вручили орден "За заслуги перед Отечеством".

И в Крыму, и в Донбассе, где угодно я готов играть, если я туда въезжаю через Украину, частью которой пока эти места являются. Если они перестанут являться частью Украины — окей. Борис Гребенщиков, артист

Напомним, что государственную награду музыканту вручила в 2003 лично Валентина Матвиенко. Борис Гребенщиков считает, что получил признание не от отечественных политиков, а то России. По его мнению, орден он заслужил.

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Фото и видео: YouTube / "А поговорить?"