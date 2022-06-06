С 2017 года ведущая проводит вечеринки.

Ведущая Татьяна Лазарева рассказала, сколько зарабатывает в Европе. Об этом она сообщила в интервью YouTube-каналу "А поговорить?".

По словам Лазаревой, с 2017 года она проводит вечеринки под названием "Ужины со смыслом". На это мероприятие, которое проводится раз в месяц, продаются билеты. С каждой вечеринки Лазарева получается по две-три тысячи евро.

У меня есть человек, который придумывает вопросы, я их редактирую. Я примерно представляю круг людей, которые здесь собираются. Татьяна Лазарева, ведущая

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Видео: YouTube / А поговорить?