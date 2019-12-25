Татьяна Лазарева обеспокоена ненавистью россиян после критики СВО на Украине

Российская телеведущая Татьяна Лазарева обеспокоена ненавистью россиян после критики специальной военной операции на Украине. В настоящее время звезда шоу-бизнеса эмигрировала в Испанию, начала работать на украинском телевидении, занялась благотворительностью и волонтерством. В интервью для YouTube-проекта "А поговорить?" она рассказала, что получает сообщения с хейтом от бывших соотечественников. Женщина добавила, что не понимает, за что она заслужила такое обращение к себе от граждан РФ.
Очень страшно остаться одному с этим хейтом. Вот думаешь: "Господи, меня все ненавидят. Я вообще не понимаю – за что? Зачем?" И когда ты получаешь "спасибо", "ты нужна", это важно для человека.
Татьяна Лазарева, телеведущая
Гостья программы подчеркнула, что с таким количеством критики в ее адрес потребуется помощь и поддержка людей, которым она помогает, а также обратная связь в социальных сетях.
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Фото и видео: YouTube / А поговорить?
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