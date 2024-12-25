Шнайдер вышла во второй круг турнира в Аделаиде

Встреча с Синяковой продолжалась 1 час 41 минуту.

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла во второй круг турнира WTA 500 в Аделаиде.

В первом круге соперницей 13-й ракетки мира была чешская спортсменка Катержина Синякова. Шнайдер одержала победу со счетом 6:3, 0:6, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 41 минуту. Следующей соперницей Шнайдер во втором круге турнира станет еще одна представительница Чехии Маркета Вондроушова.

Ранее мы сообщали, что Александрова пробилась во второй круг турнира в Аделаиде.

Видео: YouTube / WTA