Шнайдер вышла в полуфинал турнира в Монтеррее

Россиянка обыграла Мертенс в четвертьфинале.

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в полуфинал турнира WTA 500 в Монтеррее.

Соперницей 22-й ракетки мира в четвертьфинале была бельгийская спортсменка Элизе Мертенс. Шнайдер одержала победу со счетом 3:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 3 часа.

В полуфинале турнира в Монтеррее россиянка сыграет против Алисии Паркс из США. Встреча состоится сегодня, 22 августа.

