Хачанов уступил Шелтону в финале турнира в Торонто

Для россиянина это был первый финал с 2018 года.

Российский теннисист Карен Хачанов уступил в финале турнира ATP серии "Мастерс" в Торонто.

Соперником 16-й ракетки мира в матче за трофей был американский спортсмен Бен Шелтон. Хачанов проиграл оппоненту со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:7 (3:7). Встреча продолжалась 2 часа 47 минут.

Отметим, что для Хачанова это был первый финал с 2018 года. Тогда россиянин стал победителем турнира в Париже. Шелтон выиграл первый титул в нынешнем сезоне.

