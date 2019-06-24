Хачанов вышел в финал турнира в Торонто

Матч против Зверева продолжался 2 часа 54 минуты.

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в финал турнира ATP серии "Мастерс" в Торонто.

В полуфинале турнира соперником 16-й ракетки мира был немецкий спортсмен Александр Зверев. Хачанов одержал победу со счетом 6:3, 4:6, 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 2 часа 54 минуты.

За победу в финале турнира в Торонто Хачанов сыграет с американцем Беном Шелтоном. Матч пройдет завтра, 8 августа.

Видео: YouTube / Tennis TV