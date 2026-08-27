Школу на 1375 учеников откроют на Пискаревском проспекте

Школа с двумя бассейнами примет учеников с нового учебного года.

Еще одно учебное заведение появились на Пискаревском проспекте. Здесь будут учиться 1375 детей, а кроме классов в здании есть бассейны и помещения для отдыха, сообщил портал "Строительный Петербург".

Общая площадь школы, которая расположена в Полюстрово, составила 33 тыс. кв. м. Пространство заведения разделили на учебные, спортивные и общественные зоны. В актовом зале смогут одновременно размещаться 726 зрителей. Просторный обеденный зал рассчитан на 720 человек.

В кабинетах химии, физики и биологии установили современное оборудование и цифровые лаборатории. Также в школе есть отдельные мастерские и игровая комната. Спортивный кластер состоит из двух залов и двух бассейна: большой размером 25 на 11 метров и малый 10 на 6. На территории школы оборудовали футбольное поле, площадку для волейбола и зоны для сдачи нормативов.

Строительство объекта длилось около 1,5 лет. Новая школа полностью закроет потребности Красногвардейского района в социальных объектах.

Ранее мы сообщали, что на территории предприятия "Ручьи" заработает новая школа, которая примет 825 учеников.

Видео/фото: портал "Строительный Петербург"