Школьников Ленобласти наградили за проекты к Году чистой воды

На церемонии присутствовал зампредседателя правительства региона по социальным вопросам Николай Емельянов.

В среду, 24 ноября, школьников Ленинградской области наградили за проекты к Году чистой воды и участие в конкурсе "Голубая лента" и поздравили победителей в Доме областного правительства.

Большое спасибо участникам конкурса и вашим наставникам — вы люди неравнодушные, болеющие свою за малую родину. Ваши работы будут переданы на экологический совет при губернаторе Ленинградской области и внимательно рассмотрены. заверил участников зампредседателя правительства региона по социальным вопросам Николай Емельянов

Конкурс "Голубая лента" приурочили к Году чистой воды, он стартовал 15 февраля. Школьникам предложили представить проекты в четырех номинациях: "Живи, родник, живи", "Источник жизни", "Водный туризм" и "Тайна воды". Всего в конкурсе участвовали 29 проектов.

Ребята предоставили практические исследования по очистке воды, влиянию пластика на водные ресурсы, экологическому состоянию водоемов в своих населенных пунктах, а также проводили акции по раздельному сбору мусора.

Фото: Ленинградская область в фотографиях / Вконтакте (Антон Кононов)