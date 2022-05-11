Один из мальчиков лишился сознания от ударов.

Школьники в Нижнем Тагиле толпой избили четырех сверстников из-за электронной сигареты. Об этом рассказали местные журналисты. В СМИ подчеркнули, что конфликт зафиксирован на территории корта, расположенного во дворе жилого дома под номером 65 на проспекте Дзержинского. Жители района отметили, что 15 несовершеннолетних ногами пинали и ставили на колени подростков. После одного из ударов один пострадавший лишился сознания.

Предположительно, на четверых школьников дети напали из-за того, что якобы кто-то из них украл электронную сигарету. Толпа решила поговорить с обидчиками по данному поводу, но после просто набросилась на оппонентов. Разборки записывались на видео. После ролик распространился по социальным сетям.

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Фото: Telegram / Инцидент Нижний Тагил • Новости

Видео: Telegram / E1.RU | Новости Екатеринбурга