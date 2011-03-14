Петербуржец скончался в больнице после драки мигрантов на Софийской улице

Под подозрением находится 32-летний мужчина.

Мужчина скончался после драки в кафе в Купчино. По информации Piter.tv, драка произошла в ночь на 10 мая. Рукопашную устроили уроженцы Узбекистана, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Новгородской области и два петербуржца.

Драка произошла у дома №57 по Софийской улице, на углу с улицей Турку. Одного из участников госпитализировали, семеро других отправились в полицейский участок. Позже пострадавший скончался в НИИ Скорой помощи. Погибшим оказался 43-летний мужчина.

В нападении на своего оппонента подозревается 32-летний петербуржец. Следователи ведут расследование.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что почтальона из Петербурга арестовали по обвинению в истязании детей сожительницы.

Фото: Piter.tv