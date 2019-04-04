На Софийской подрались уроженцы Грузии, Узбекистана и Дагестана

Участвовали в потасовке и местные жители.

Сегодня, 10 мая, в Купчино рукопашную устроили уроженцы Грузии, Узбекистана, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Новгородской области и два петербуржца.

По информации Piter.tv, в полицию обратился свидетель скандала, который произошел на Софийской улице у дома № 57. По словам очевидца, одного из участников госпитализировали, семеро других отправились в полицейский участок.

Известно, что никто из участников конфликта не был ранее судим. Уточняются подробности.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти полицейские "по горячим следам" задержали злоумышленника, который сжег знамя Победы.

Фото: Piter.tv