На Софийской подрались уроженцы Грузии, Узбекистана и Дагестана

Сегодня, 10 мая, в Купчино рукопашную устроили уроженцы Грузии, Узбекистана, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Новгородской области и два петербуржца.
По информации Piter.tv, в полицию обратился свидетель скандала, который произошел на Софийской улице у дома № 57. По словам очевидца, одного из участников госпитализировали, семеро других отправились в полицейский участок.
Известно, что никто из участников конфликта не был ранее судим. Уточняются подробности.
Ранее на Piter.tv: в Ленобласти полицейские "по горячим следам" задержали злоумышленника, который сжег знамя Победы.
Фото: Piter.tv
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