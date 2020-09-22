В Ленобласти полицейские "по горячим следам" задержали злоумышленника, который сжег знамя Победы

Мужчина надругался над российским флагом 9 мая.

Полицейские задержали хулигана, который накануне, 9 мая, надругался над знаменем Победы в Ленобласти. Подозреваемым оказался 33-летний житель Всеволожского района. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Напомним, в понедельник утром председатель СНТ "Юбилейное-Ручьи" обратился в полицию. Он рассказал стражам порядка, что ночью со здания правления кто-то снял знамя Победы и сжег его.

По факту случившегося возбудили уголовное дело ст. 329 УК РФ (Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации). Сейчас злоумышленник находится в полицейском участке.

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Фото: Piter.tv