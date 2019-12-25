Школьники снова смогут путешествовать летом на поезде со скидкой 50%

Билет со скидкой можно оформить на сайте или в приложении РЖД.

В пятницу, 11 марта, в пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщили, что летом школьники снова смогут путешествовать со скидкой 50%. Предложение касается детей от 10 до 18 лет.

Билет со скидкой буде действовать в общих и плацкартных вагонах скорых и пассажирских поездов (включая фирменные); в вагонах 2 и 3 класса электропоездов дальнего следования (за исключением скоростных и высокоскоростных поездов); а также в купейных вагонах двухэтажных поездов (при этом цена билета будет сопоставима с половиной стоимости проезда по данному маршруту в плацкартном вагоне).

Билет можно оформить на сайте или в мобильном приложении РЖД.

Фото: СПб-Главный / Телеграм