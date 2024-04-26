Школьник получил тяжелые травмы после падения на рельсы метро в Петербурге

Девятилетний мальчик оступился на станции и оказался в реанимации.

В Петербурге на станции метро "Чкаловская" произошел инцидент с ребенком. Девятилетний школьник упал на рельсы перед прибывающим поездом и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash на Мойке".

По предварительным данным, мальчик вместе с матерью направлялся в школу утром. Когда состав подходил к платформе, ребенок приблизился к краю и оступился. Он упал на рельсы и получил множественные травмы — переломы и черепно-мозговое повреждение.

Сотрудники метрополитена оперативно извлекли школьника и передали его бригаде скорой помощи. Пострадавшего доставили в городскую больницу, где он был помещен в реанимационное отделение.

Состояние мальчика остается тяжелым, но угрозы для жизни нет. Полиция и следственные органы проводят проверку всех обстоятельств происшествия.

Ранее Piter.TV сообщал, что упавшего в Фонтанку водителя Porsche заключили под стражу на два месяца после гибели пассажирки.

Фото: Piter.TV