Школьный автобус слетел в кювет под Бокситогорском

Авария произошла вечером накануне.

Накануне около пяти часов вечера на 17-м километре дороги "Пикалево – Струги – Колбеки" у деревни Фалилеево произошла авария с участием школьного автобуса, сообщило издание 47news.

"ГАЗель" слетел в кювет и перевернулся. Отмечается, что водитель резко почувствовал себя плохо. К счастью, пассажиров в салоне не было, водитель с ушибами и травмой головы был госпитализирован.

Спасатели, прибывшие на место, отключили аккумулятор машины. Подробности ДТП устанавливаются.

Фото: 47news