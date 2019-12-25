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Школьный автобус слетел в кювет под Бокситогорском
Сегодня, 11:55
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Школьный автобус слетел в кювет под Бокситогорском

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Авария произошла вечером накануне.

Накануне около пяти часов вечера на 17-м километре дороги "Пикалево – Струги – Колбеки" у деревни Фалилеево произошла авария с участием школьного автобуса, сообщило издание 47news.

"ГАЗель" слетел в кювет и перевернулся. Отмечается, что водитель резко почувствовал себя плохо. К счастью, пассажиров в салоне не было, водитель с ушибами и травмой головы был госпитализирован. 

Спасатели, прибывшие на место, отключили аккумулятор машины. Подробности ДТП устанавливаются.

Фото: 47news

Теги: авария, бокситогорск, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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