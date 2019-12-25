Школьница из Петербурга установит мировой рекорд в прямом эфире

Она менее чем за 30 минут приготовит 10 блюд из сныти. Сныть – очень распространенное растение, широко применяемое в народном хозяйстве в качестве корма для крупных рогатых животных и пчел, а также пищевой добавки.

Самая юная травница и экоповар России и Мира – 13-летняя Александра Рогова 15 июня установит второй мировой рекорд "10 разных блюд из сныти за минимальное время". Регистрация рекорда пройдет в прямом эфире, присоединиться смогут все желающие. Об этом сообщили представители Александры.

В первый день Петровского поста, 15 июня, самая юная травница менее чем за 30 минут приготовит 10 блюд из сныти. Сныть – очень распространенное растение, широко применяемое в народном хозяйстве в качестве корма для крупных рогатых животных и пчел, а также пищевой добавки (прим.ред).Представители Международного агентства ИНТЕРРЕКОРД и Реестрарекордов России будут фиксировать рекорд в онлайн режиме. Присоединиться к трансляции в ZOOM или социальных сетях смогут все желающие.

Мама девочки Наталья Рогова рассказала, что в приготовлении блюд Саше никто не будет ассистировать, девочка приготовит смузи, соки, салаты и даже котлеты. Свой первый рекорд Александра получила за то, что знает Сныть – очень распространенное растение, широко применяемое в народном хозяйстве в качестве корма для крупных рогатых животных и пчел, а также пищевой добавки.

Александра Рогова закончила 6 класс Школы №376 Санкт-Петербург, во время карантина она живет на даче в Новгородской области и развивает свое увлечение.

Фото предоставила Наталья Рогова, мать Александры