Школьница из Петербурга попала в больницу после интимной связи со взрослым мужчиной

Подозреваемый задержан сотрудниками полиции.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 27 февраля в полицию поступила информация об обращении в детскую городскую больницу № 5 СПб девочки, вступившей в раннюю половую жизнь.

12 марта полиция задержала в г. Пушкин в доме №3 по Артиллерийской улице гражданина Узбекистана.

Стало известно, что мужчина в съёмной квартире неоднократно вступал в интимные отношения с несовершеннолетней.

Возбуждено уголовное дело по ст. 134 УК РФ (Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста)

Ранее мы сообщили, что извращенец ублажал себя, подглядывая за юными спортсменками в Петербурге.

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