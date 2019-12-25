Досрочное завершение учебного года доступно для учеников всех классов, помимо тех, кто выпускается из девятых и 11-х классов.

В понедельник, 27 апреля, стало известно о том, что петербургские школы получили бланки на досрочное завершение учебного года. Об этом сообщает комитет по образованию Северной столицы.

Отмечается, что на досрочное завершение учебного года распространяется на учеников всех классов. Исключение — выпускники девятых и одиннадцатых классов.

Соответствующий бланк необходимо заполнить законному представителю ученика.

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