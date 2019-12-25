Однако уполномоченный по правам ребёнка в Петербурге Анна Митянина заявила, что у 15 тысяч учеников до сих пор нет соответствующего оборудования.

В среду, 1 апреля, стало известно о том, что школы Ленобласти готовы начать дистанционное обучение после 6 апреля. Об этом заявили на онлайн-пресс-конференции власти Ленобласти.

Однако уполномоченный по правам ребёнка в Петербурге заявила, что у 15 тысяч учеников до сих пор нет соответствующего оборудования. Анна Митянина призвала ответственный бизнес оказать поддержку детям.

Также Митянина отметила, что все дистанционные программы не предполагают оплату. База состоит не только из "местной", но и федеральной.

Спешу успокоить всех, город располагает контентом, у нас есть своя база, федеральная, и никаких платных услуг не будет, сразу же надо понять. От образовательной системы ничего про оплату не должно идти, — сказано в сообщении.

Отмечается, что четверть у школьников ещё не началась. Однако за два дня в подведомственный аппарат поступило около 50 обращений от обеспокоенных родителей.

Ранее мы сообщали о том, что Дрозденко заявил, что запасов продовольствия в Ленобласти хватит на 1-2 месяца.

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