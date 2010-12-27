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Школьников Краснодарского края обязали смотреть Первый канал
Сегодня, 13:17
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lesjasap
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Школьников Краснодарского края обязали смотреть Первый канал

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Ученики будут рассказывать педагогам о том, что они узнали из программы новостей.

Средние муниципальные школы города Тупасе обязали учеников просматривать новостные программы Первого канала. Такое задание школьникам предоставляют педагоги. Дети должны дома смотреть выпуски новостей, а затем пересказывать их в школе. Администрация даже добавила  “информационные пятиминутки” в расписание занятий. 
 
 
Сведения о необычных домашних задания предоставил отец одной из учениц школы номер пять в Туапсе. Мужчина узнал, что  других образовательных учреждениях города ввели такие же правила. На школьном собрании директор отметил, что нововведение является не обязательным, а рекомендованным Министерством образования Краснодарского края. 
 
 
Напомним, что ранее Госдума выступила с инициативой ввести в школьную программу урок, которые рассказывает о современной политической ситуации в России и мире. Дисциплину “Политинформация” планируют внедрить в качестве части курса “Обществознания”.
 
Над нелепой ситуацией в Туапсе даже посмеялся Иван Ургант в своей программе на Первом канале.
Теги: инфоминутки , краснодарский край , кубань , первый канал , туапсе
Категории: Новости России

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