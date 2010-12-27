Школьников Краснодарского края обязали смотреть Первый канал

Ученики будут рассказывать педагогам о том, что они узнали из программы новостей.

Средние муниципальные школы города Тупасе обязали учеников просматривать новостные программы Первого канала. Такое задание школьникам предоставляют педагоги. Дети должны дома смотреть выпуски новостей, а затем пересказывать их в школе. Администрация даже добавила “информационные пятиминутки” в расписание занятий.

Сведения о необычных домашних задания предоставил отец одной из учениц школы номер пять в Туапсе. Мужчина узнал, что других образовательных учреждениях города ввели такие же правила. На школьном собрании директор отметил, что нововведение является не обязательным, а рекомендованным Министерством образования Краснодарского края.

Напомним, что ранее Госдума выступила с инициативой ввести в школьную программу урок, которые рассказывает о современной политической ситуации в России и мире. Дисциплину “Политинформация” планируют внедрить в качестве части курса “Обществознания”.

Над нелепой ситуацией в Туапсе даже посмеялся Иван Ургант в своей программе на Первом канале.