Школьники Петроградского района узнают о безопасности на дороге в "Добром трамвае"

Специалисты проведут для ребят открытый урок.

Для школьников Петроградского района проведут открытый урок, посвященный безопасности на дороге. При этом он пройдет не в классе, а в городе. Специалисты петербургского Горэлектротранса и инспекторы ОГИБДД пообщаются с ребятами во время поездки на "Добром трамвае".

Отметим, что проект "Добрый трамвай" – это часть большой программы Горэлектротранса и ГИБДД, направленный на наглядное, интересное и безопасное изучение правил дорожного движения. Специалисты должны сформировать у школьников культуру пользования общественным транспортом и рассказать им о правилах поведения на дороге.

В среду, 27 февраля, "Добрый трамвай" отправится с Кронверкского проспекта на Васильевский остров в Музей городского электрического транспорта. В музее школьников ждут уроки транспортной истории. В частности, их познакомят с уникальной петербургской коллекцией трамваев и троллейбусов разных лет.

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Фото: пресс-служба Горэлектротранса