Пьяные школьники залезли на Эрмитаж по водосточной трубе

Нетрезвые петербургские школьники ночью решили покорить крышу Эрмитажа.Четверо подростков забрались наверх по водосточной трубе.

В ночь на 8 апреля нетрезвые школьники забрались экстремальным способом на крышу Эрмитажа. Подростки решили залезть на историческое здание по водосточной трубе. Для поднятия наверх, они использовали металлическую конструкцию со стороны Дворцовой набережной. При этом, молодые люди были в сильном алкогольном опьянении. Об этом свидетельствуют кадры видеозаписи, на которых юноши разговаривают непонятными фразами из-за заплетающегося языка.

Охрана музея поздно заметила беспредельщиков, поэтому ЧОП не успел задержать участников "акции". Представители пресс-службы Эрмитажа не отреагировали на выходки несовершеннолетних нарушителей. Однако, петербуржцы возмущены отношением молодежи к охраняемому Зимнему дворцу, который является культурным памятником для Петербурга.

Видео: Youtube/Urban Dreams

