Школьники разбили лобовое стекло машины во время снежной битвы на Обводном канале

Транспортные полицейские задержали на железнодорожном мосту через Обводный канал двух школьников, устроивших снежную битву в опасном месте. Во время сражения дети повредили лобовое стекло проезжающей машины.

Двое 12-летних подростков устроили игру в снежки около железнодорожного моста через Обводной канал. Баталию прервали сотрудники транспортной полиции. Дети играли в опасной близости от железнодорожных путей.

Школьников отвезли в отделение полиции. Там выяснили, что товарищи учатся с одно из школ Адмиралтейского района.

Но дети не только подвергали опасности себя. Один из снежных зарядов улетел в лобовое стекло проезжающей машины. В итоге сумма ущерба составила 30 тысяч рублей. Юные нарушители выслушали лекцию о безопасном поведении, а их родители получили протоколы о несоблюдении родительских обязанностей.