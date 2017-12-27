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В России школьные автобусы оснастят мигалками и светоотражательными элементами
Сегодня, 9:36
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lesjasap
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В России школьные автобусы оснастят мигалками и светоотражательными элементами

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Правительство России внесла новые требования к школьному транспорту.

Как сообщает “Петербургский дневник”, внесены новые требования к автобусам, перевозящим учеников. Школьный транспорт обяжут оснащать мигалками. Информация об этом постановлении размещена на официальном сайте правительства.
 
Данное распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Правило вступит в законную силу с 1 июля 2018 года. Помимо сигнального светового устройства, автобусы должны будут подавать звуковые сигналы в ходе передвижения. На корпусе каждого транспортного средства разместят проблесковые маячки красного или оранжевого цвета. Перевозить школьников разрешат только водителям со стажем работы от одного года. 
Теги: мигалки , нововведение , требования , школьный автобус
Категории: Новости СПб

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