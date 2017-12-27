В России школьные автобусы оснастят мигалками и светоотражательными элементами

Правительство России внесла новые требования к школьному транспорту.

Как сообщает “ Петербургский дневник ”, внесены новые требования к автобусам, перевозящим учеников. Школьный транспорт обяжут оснащать мигалками. Информация об этом постановлении размещена на официальном сайте правительства.

Данное распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Правило вступит в законную силу с 1 июля 2018 года. Помимо сигнального светового устройства, автобусы должны будут подавать звуковые сигналы в ходе передвижения. На корпусе каждого транспортного средства разместят проблесковые маячки красного или оранжевого цвета. Перевозить школьников разрешат только водителям со стажем работы от одного года.