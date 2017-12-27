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Школьницу из Ленобласти травмировал собственный конь
Сегодня, 7:44
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lesjasap
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Школьницу из Ленобласти травмировал собственный конь

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В Ломоносовском районе пострадала от лошади.

Вечером 28 января в Ленобласти от нападения коня пострадала школьница. Сообщается. что инцидент произошел в деревне Ретселя Ломоносовского района. 
 
Девочка занималась конным спортом в клубе “Бест”. При обращении с животным 16-летняя наездница допустила ошибку по технике безопасности. Ученица перекрыла дорогу лошади во время его забега. Скакун решил не останавливаться и сбил “помеху” ударом копыта. 
 
Пострадавшую пришлось госпитализировать. Ее доставили в городскую петербургскую больницу номер 19 имени Раухфуса. Состояние пациентки врачи оценивают как тяжелое. Школьница находится в реанимации.
Теги: деревня ретселя , конь , ленобласть , ломоносовский район , лошадь , скакун , удар , удар копытом
Категории: Новости СПб Происшествия

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