На Новоизмайловском проспекте от отравления газом погибла школьница

В Петербурге в парадной дома несовершеннолетняя умерла от отравления газом.

В Петербурге погибла школьница, надышавшись газом из баллончика. Известно, что тело семиклассницы обнаружили в парадной дома номер 40 по Новоизмайловскому проспекту. Инцидент произошел днем 5 февраля.

Пострадавшую нашел местный житель. К этому моменту 13-летняя девочка еще была жива. Однако, когда медики приехали на место происшествия, им оставалось только констатировать время смерти.

Позже врачи установили, что причиной гибели стало отравление. Рядом с жертвой находились баллончики с освежителем воздуха. Их содержимое направлено на экспертизу.

Отметим, что рядом с несовершеннолетней находилась ее подруга. Из ее рассказа стало известно, что молодые петербурженки проживали в соседнем здании на противоположной стороне улицы.