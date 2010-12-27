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На Новоизмайловском проспекте от отравления газом погибла школьница
Сегодня, 13:00
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lesjasap
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На Новоизмайловском проспекте от отравления газом погибла школьница

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В Петербурге в парадной дома несовершеннолетняя умерла от отравления газом.

В Петербурге погибла школьница, надышавшись газом из баллончика. Известно, что тело семиклассницы обнаружили в парадной дома номер 40  по Новоизмайловскому проспекту. Инцидент произошел днем 5 февраля.
 
Пострадавшую нашел местный житель. К этому моменту 13-летняя девочка еще была жива. Однако, когда медики приехали на место происшествия, им оставалось только констатировать время смерти. 
 
Позже врачи установили, что причиной гибели стало отравление. Рядом с жертвой находились баллончики с освежителем воздуха. Их содержимое направлено на экспертизу.
 
Отметим, что рядом с несовершеннолетней находилась ее подруга. Из ее рассказа стало известно, что молодые петербурженки проживали в соседнем здании на противоположной стороне улицы.
Теги: газ , новоизмайловский проспект , освежитель воздуха , отравление
Категории: Новости СПб Происшествия

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