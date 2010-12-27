Школьная сборная ИТМО победила на турнире по робототехнике в Китае

Проект петербуржцев поможет в очистке Арктики от мусора.

Школьная сборная университета ИТМО победила на олимпиаде по робототехнике "RobotChallenge-2018" в Пекине. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Команда из Петербурга представила на конкурсе проект робота, который поможет очищать Арктику от мусора. Техника ищет бочки, подбирает их и отвозит к прессу. Сплюснутую тару гораздо проще транспортировать.

Этому проекту уже два года. Но сейчас ребята его значительно усовершенствовали. Теперь система работает при помощи нейросети, благодаря чему робот уже не перепутает бочку от ГСМ с другим, даже очень похожим предметом. Таким образом, нашим главным последним достижением стала именно точность распознавания объекта. В нашей категории соревновались около 30 проектов. Интересная идея, сложность и стабильная работа — именно эти составляющие, на мой взгляд, помогли одержать нам победу Игорь Лосицкий, тренер команды

"RobotChallenge" проводится с 2004 года и является одним из крупнейших соревнований по робототехнике. В этом году соревнование проходило в Пекине с 10 по 12 августа, а участие в нем приняло более 2 тысяч человек из 30 стран.

Фото: ifmo.ru