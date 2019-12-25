Арбитр показал Широкову красную карточку и удалил футболиста с поля.

Бывшего футболиста сборной России Романа Широкова обвинили в покушении на убийство. Накануне, 10 августа, он избил судью Никиту Данченкова во время любительского футбольного матча. Об этом сообщает "Коммерсантъ FM".

Арбитр показал Широкову красную карточку и удалил футболиста с поля. Игрок в ответ применил физическую силу и начал избивать судью, которого позже госпитализировали в больницу. У него зафиксировали гемотому под левым глазом и рассеченной бровью.

Адвокат Данченкова Александр Островский заявил, что инцидент расценивается как покушение на убийство из хулиганских покушений.

Мы проанализировали все телодвижения Широкова на видео. Александр Островский, адвокат

Наказание по данной уголовной статье предусматривает лишение свободы сроком до десяти лет.

Ранее Широкова назвали главным алкоголиком в современном футболе.