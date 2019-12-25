Широкова назвали главным алкоголиком в современном футболе

Бывший футболист признался, что у него были в молодости проблемы с алкоголем.

Хорватское издание Sportske Novosti выпустило статью, в котором назвала экс-полузащитника "Зенита" и сборной России Романа Широкова "главным алкоголиком современного футбола".

В статье сообщается, что бывший футболист мог сделать "более яркую карьеру", однако он был одним из главных пьяниц среди российских футболистов. Это стало главной проблемой Широкова в молодости.

В 21-летнем возрасте он больше времени проводил в барах, чем на поле. Но Широков не сдался и через третью по силе лигу смог попасть в "Зенит". В 27 лет игрок дебютировал за сборную России, а позже получил капитанскую повязку. Sportske Novosti

Также в материале издания приводится интервью Широкова, в котором бывший футболист рассказал о проблемах с алкоголем. По его словам, "водка и виски почти стоили ему жизни" после ухода из ЦСКА в 2001 году.

Напомним, Роман Широков выступал в "Зените" с 2008 по 2014 год. В составе сине-бело-голубых полузащитник стал двукратным чемпионом России, выиграл два Суперкубка и один Кубок страны, а также Кубок и Суперкубок УЕФА. На его счету 201 матч и 43 гола во всех турнирах.

Ранее Роман Широков заявил, что "Локомотив" не прогрессировал при Юрие Семине.

Фото: fc-zenit.ru