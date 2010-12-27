Шествие Навального "Он вам не царь" не согласовали в Петербурге

Смольный отказал штабу Навального в шествии "Он вам не царь" по Загородному проспекту.

Комитет по законности и правопорядку отказал организаторам протестной акции 5 мая в согласовании шествия "Он вам не царь" по Загородному проспекту. Об этом "Фонтанке" сообщили в комитете по законности и правопорядку.

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Также добавили, что активистам было предложено провести мероприятие в Удельном парке или поменять время шествия.

Отметим, что 5 мая Алексей Навальный планирует провести оппозиционные акции по всей стране. Петербургский штаб Навального подал в Смольный заявку о проведении 5 мая "шествия и митинга за право быть гражданином России" под лозунгом "Он нам не царь".

Фото: ВКонтакте / Алексей Навальный