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Шествие Навального "Он вам не царь" не согласовали в Петербурге
Сегодня, 19:54
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ProkVad
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Шествие Навального "Он вам не царь" не согласовали в Петербурге

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Смольный отказал штабу Навального в шествии "Он вам не царь" по Загородному проспекту.

Комитет по законности и правопорядку отказал организаторам протестной акции 5 мая в согласовании шествия "Он вам не царь" по Загородному проспекту. Об этом "Фонтанке" сообщили в комитете по законности и правопорядку.

Там идут ремонтные работы, Витебский вокзал вообще в лесах.

Заявили в ведомстве

Также добавили, что активистам было предложено провести мероприятие в Удельном парке или поменять время шествия.

Отметим, что 5 мая Алексей Навальный планирует провести оппозиционные акции по всей стране. Петербургский штаб Навального подал в Смольный заявку о проведении 5 мая "шествия и митинга за право быть гражданином России" под лозунгом "Он нам не царь".

Фото: ВКонтакте / Алексей Навальный

Теги: митинг , навальный , он вам не царь , спб , шествие
Категории: Лента новостей Новости СПб

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