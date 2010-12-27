В Купчине шестиклассник сообщил об угрозе взрыва учебного заведения

Ученик средней школы "заминировал" учреждение ради забавы.

Около половины десятого утра 6 декабря в правоохранительные органы поступила информация о “заминировании” школы во Фрунзенском районе. Сообщение для полиции оставил мальчик. По его словам, спасать оперативникам нужно было 322 учебное заведение.

Представители закона не проводили эвакуацию. Они выехали на улицу Олеко Дундича и осмотрели здание. Никаких опасных или подозрительных предметов и веществ на обозначенной территории не было обнаружено. В связи с этим, сотрудники з=полиции задержали 12-летнего ученика, который из хулиганских соображений оставил ложное сообщение о заложенной бомбе. Известно, что ребенок одолжит мобильный телефон у одноклассника, чтобы совершить злодеяние.