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Шестиклассницу избили в Весёлом Посёлке
Сегодня, 13:59
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Шестиклассницу избили в Весёлом Посёлке

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Неизвестный схватил девочку за волосы на детской площадке и опрокинул на землю. 

Вечером понедельника, 22 августа, в детскую больницу №19 в Петербурге доставили 12-летную девочку с ушибами спины и шеи. Родители ребёнка подали заявление в полицию об избиении их дочери на детской площадке. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Предварительно сообщается, что примерно в 20:00 шестиклассница играла у дома №28 по Товарищескому проспекту. Неожиданно к ней подошёл неизвестный, схватил за ребёнка волосы и опрокинул на землю. 

Обстоятельства произошедшего уточняются. 

Ранее мы сообщили о том, что врачи Педиатрического университета спасли мальчика, упавшего с тарзанки.

Фото: Piter.TV

Теги: веселый поселок, избиение ребенка, невский район, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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