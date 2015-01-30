Шестиклассницу избили в Весёлом Посёлке

Неизвестный схватил девочку за волосы на детской площадке и опрокинул на землю.

Вечером понедельника, 22 августа, в детскую больницу №19 в Петербурге доставили 12-летную девочку с ушибами спины и шеи. Родители ребёнка подали заявление в полицию об избиении их дочери на детской площадке. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Предварительно сообщается, что примерно в 20:00 шестиклассница играла у дома №28 по Товарищескому проспекту. Неожиданно к ней подошёл неизвестный, схватил за ребёнка волосы и опрокинул на землю.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что врачи Педиатрического университета спасли мальчика, упавшего с тарзанки.

Фото: Piter.TV