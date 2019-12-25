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Шестиклассница отравилась смесью таблеток на улице Кузнецова
Сегодня, 15:36
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himif

Шестиклассница отравилась смесью таблеток на улице Кузнецова

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Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии.

Вечером 26 марта в полицию Петербурга поступила телефонограмма из детской горбольницы. Медики сообщили о госпитализированной к ним 12-летней девочке с острым пероральным отравлением смесью таблеток.

Как стало известно Piter.TV, отравлению предшествовало состояние депрессии, в котором шестиклассница пришла домой. Девочку увезли в больницу в тяжелом состоянии. На учете в психоневрологическом диспансере подросток не состоит.

Ранее мы писали, что в Парголово из окна пятого этажа выпал 6-летний мальчик.

Фото: pixabay

Теги: отравление, подросток
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Происшествия,

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