В Парголово из окна пятого этажа выпал 6-летний мальчик

Родителей в этот момент не было дома.

В четверг, 25 марта, в полицию Петербурга поступила информация о смерти 6-летнего мальчика. Ребенок выпал из окна пятого этажа. Полученные травмы оказались не совместимы с жизнью. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Тело мальчика нашли под окнами дома на Старожиловской улице. Как стало известно стражам порядка, ребенок по недосмотру родителей залез на подоконник и выпал из окна. Родителей в этот момент не было дома.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы публиковали видео падения 5-летней девочки с 13 этажа на Туристской улице.

Фото: Piter.TV