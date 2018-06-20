Шестеро мужчин изрезали петербургского автослесаря за неотремонтированную машину

У пострадавшего колото-резанное ранение левого бедра, левой и правой ягодиц, а также ушибленная рана затылка.

В полицию Невского района Петербурга 26 марта обратился слесарь автомастерской 1993 года рождения, которого изрезали ножом за неотремонтированную машину. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Молодой человек работает в автомастерской на улице Кржижановского. На него напали шестеро неизвестных за то, что он не смог отремонтировать автомобиль и попросил его забрать. У пострадавшего колото-резанное ранение левого бедра, левой и правой ягодиц, а также ушибленная рана затылка. Он был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Иномарку "Ниссан Альмера" 2006 года привезли на ремонт два дня назад. О невозможности ремонта хозяину сообщили по телефону. Он прибыл в мастерскую недовольный, с приятелями и ножом.

Сейчас полиция изучает записи с камеры видеонаблюдения.

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Фото: pixabay