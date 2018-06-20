Пьяный петербуржец получил ножевое ранение из-за дележки места в трамвае

Мужчина приставал к оппоненту и требовал уступить ему место.

Накануне в одном из трамваев Петербурга произошла поножовщина. Пьяный петербуржец был ранен во время дележки места в транспортном средстве. Об этом сообщают городские СМИ.

Пострадавший ехал от станции метро "Автово" в сторону Красносельского района. В трамвае у него возник конфликт с мужчиной. Он начал дергать его за капюшон, заставляя уступить место. Оппонент, недолго думая, достал нож и ударил им в плечо дебошира.

Раненый поехал дальше до своей остановки. Вместе с ним выходила девушка-фармацевт. Она заметила следы крови на куртке и предложила сделать перевязку и вызвать полицию.

Потерпевший смог описать нападавшего. На вид ему 35 лет, светлые волосы, голубые глаза. Был одет в черную куртку, носил наушники на голове фирмы Marshall, имел при себе спортивную сумку и нож с синей рукояткой.

Стражи порядка разбираются в обстоятельствах случившегося. Виновного ищут.

Ранее мы писали, что житель Петербурга забил жену палкой и ножом из ревности.

Фото: Piter.TV