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Шестеро исследователей потерялись в Саблинских пещерах
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Шестеро исследователей потерялись в Саблинских пещерах

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Спасатели смогли отыскать пропавших.

Накануне, 27 августа, спасатели поисково-спасательного отряда Тосно выручили группу из шести людей, которые потерялись в Саблинских пещерах. Об этом сообщили в Telegram-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО".

"Исследователей" удалось найти. Их вывели из пещеры и передали родственникам. 

Ранее на Piter.tv: на Ладожском озере спасатели помогли двум рыбакам, у которых сломался катер. Любители рыбалки не смогли самостоятельно вернуться на берег, поэтому обратились в службу 112. Сотрудники аварийно-спасательной службы нашли мужчин в акватории и вернули их на сушу. 

Фото: Телеграм / Аварийно-спасательный отряд Ленобласти

 

Теги: аварийно-спасательная служба ло, пропали в пещере, саблинские пещеры
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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