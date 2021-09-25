Шестеро исследователей потерялись в Саблинских пещерах

Спасатели смогли отыскать пропавших.

Накануне, 27 августа, спасатели поисково-спасательного отряда Тосно выручили группу из шести людей, которые потерялись в Саблинских пещерах. Об этом сообщили в Telegram-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО".

"Исследователей" удалось найти. Их вывели из пещеры и передали родственникам.

Ранее на Piter.tv: на Ладожском озере спасатели помогли двум рыбакам, у которых сломался катер. Любители рыбалки не смогли самостоятельно вернуться на берег, поэтому обратились в службу 112. Сотрудники аварийно-спасательной службы нашли мужчин в акватории и вернули их на сушу.

Фото: Телеграм / Аварийно-спасательный отряд Ленобласти