Шесть региональных памятников появятся в Северной столице

В реестр включат здания кондитерского товарищества, больница Адмиралтейских Ижорских заводов и особняк Поклевского-Козелла.

В список памятников регионального значения Северной столицы внесут шесть памятников регионального значения. Речь идет о здании кондитерского товарищества "Ландрин", кузнечно-прессовом цехе в составе комплекса механического завода "Новый Лесснер", школа Адмиралтейских Ижорских заводов в Колпино. Об этом сообщает пресс-служба комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Также в реестр включат здание больницы Адмиралтейских Ижорских заводов, академии легкой промышленности и особняк Поклевского-Козелла.

Отметим, что председатель КГИОП предложил придать статус достопримечательности территории в устье реки Ижоры и включить исторические здания в предмет охраны. Некоторые здания Шлиссельбургского шоссе попали в реестр, другим же отказали.