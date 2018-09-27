Два дома начала XX века на Петроградской стороне получили статус региональных памятников

Лицевые фасады построек прекрасно сохранились. В них по-прежнему проживают петербуржцы.

КГИОП внёс в перечень памятников регионального значения 2 объекта на Большой Зелениной улице в Петроградском районе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Речь идёт о двух домах, возведённых в начале ХХ века по заказу жены подполковника Александры Покровском и торговца Якова Шика. Они были построены Алексеем Зазерским 1904 и Александром Лишневским 1912 г.г.

Лицевые фасады построек прекрасно сохранились. В них по-прежнему проживают петербуржцы.

Ранее мы сообщили о том, что Минкульт и КГИОП могут быть отстранены от согласования работ по строительству и реконструкции на территории памятников.

Фото: пресс-служба КГИОП